В центре Челябинска вода хлынула на дорогу. Движение закрыто

Недалеко от правительства Челябинской области движение закрыли из-за коммунальной аварии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, временно закрыто движение автотранспорта по улице Коммуны на участке от улицы Цвиллинга до Советской.

Причиной ограничений стал прорыв на сетях водоснабжения МУП «ПОВВ». Вода уже вышла на поверхность и заливает дорожное полотно.

«В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, – уточнили представители мэрии. – Просим автовладельцев скорректировать свои маршруты».

Движение автотранспорта на участке обещают восстановить после полного устранения аварийной ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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