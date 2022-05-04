Российские компании фиксируют падение оборотов

Российские компании теряют обороты и срезают расходы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фоне кризиса в России компании переживают падение оборотов. Об этом со ссылкой на данные «ЧекИндек» пишет телеграм-канал «Свободная касса».

Так, в апреле оборот в сфере торговли одеждой и обувью снизился на 14% по сравнению с 2021 годом и на 2% относительно марта 2022-го.

Продажи электроники и бытовой техники просели на 11% и 31% соответственно.

Объемы торговли растут только в сегментах продуктовых магазинов у дома и товаров для строительства, дачи и сада. Они выросли на 15% год к году. Но по сравнению с мартом текущего года оборот снизился на 12% по продуктам и на 37% по садовым принадлежностям.

При этом каждая пятая компания отметила, что себестоимость товара с начала февраля 2022 года выросла более чем на 30% (опрос «Актион Финансы»). В остальных 70% предприятия также заявили о росте себестоимости, но не более чем на четверть.

В настоящее время большинство компаний (75%) пытаются снизить свои расходы: 65% предприятий ищут дешевые аналоги сырья и комплектующих в России, 46% – оптимизируют маршруты доставки, 45% – повышают производительность труда, 40% – ищут дешевых исполнителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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