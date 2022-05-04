Министра здравоохранения Челябинской области отправили в отставку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от должности министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова.
«Глава региона поблагодарил его за проделанную работу в непростое время пандемии коронавируса и пожелал успехов в дальнейшей деятельности», – сообщили в пресс-службе областного правительства.
Как уже сообщал «Новый День», Юрий Семенов работал в должности министра здравоохранения с сентября 2019 года. На прошлой неделе появилась информация об его скорой отставке. На место министра прочат главу ТФОМС Агату Ткачеву.
Челябинск, Павел Зварзин
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