Министра здравоохранения Челябинской области отправили в отставку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от должности министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова.

«Глава региона поблагодарил его за проделанную работу в непростое время пандемии коронавируса и пожелал успехов в дальнейшей деятельности», – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как уже сообщал «Новый День», Юрий Семенов работал в должности министра здравоохранения с сентября 2019 года. На прошлой неделе появилась информация об его скорой отставке. На место министра прочат главу ТФОМС Агату Ткачеву.

Челябинск, Павел Зварзин

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