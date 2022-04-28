Министр здравоохранения Челябинской области может уйти в отставку

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов может уйти в отставку в ближайшее время. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Как уже сообщал «Новый День», о возможной отставке Семенова, связывая ее со скандалами в минздраве с приобретением оборудования и лекарств, говорят уже более полугода. Прошлой осенью смену работы прочили и его заму – Александру Кузнецову, отвечавшему за закупки. Но последнее предсказание не сбылось. Точнее – сбылось немного в другом сценарии: 18 февраля Кузнецова задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, а также мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Минимум до 27 июня он будет находится в СИЗО.

Официальной информации об отставке Семенова пока нет. Между тем, есть информацию, что на смену ему прочат главу ТФОМС Агату Ткачеву. О ее возможном уходе с занимаемой должности тоже говорили неоднократно. Например, в конце прошлого года сообщалось, что она может стать одним из проректоров Южно-Уральского медуниверситета, а потом и сменить руководителя вуза.

Но звезды в такой расклад пока не сошлись.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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