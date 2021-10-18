Самые крутые слухи недели: победят Вайнштейны

Обломчик-с

Говорят, QR-кодирование посетителей – зрителей, начинающееся в ряде публичных культурных, гастрономических заведений с этой недели раздражает значительную часть местных випов. Тех, что привились (а некоторые и успели ревакцинироваться) не отечественным Спутником, а забугорным Пфайзером. И не потому, что они не доверяют российской науке – боже упаси, а потому, что желали путешествовать или «проведывать» свою заграничную недвижимость.

Прививаться еще и родной вакциной небедные люди не рискуют, а потому усиленно давят со всех сторон на губернатора, пытаясь объяснить последнему о непоправимых последствиях подобной меры в Че, и тем, более, в области – для малого и среднего бизнеса, разумеется. Аргументы все те же: при скученности в тех же огромных ТЦ, аэропортах и даже гортранспорте в часы пик, какой резон не пущать народ в театры, которые и так полупусты? Или в ресторации, где социальная дистанция между пятью клиентами (в популярное время) – ползала, а то и весь зал?! Но АЛТ, говорят, непреклонен: собрался выдержать введение кодирования на две недели, минимум (если столичные коллеги не подадут пример по проведению в жизнь еще какой драконовской меры).

«Зелененький он был»

Говорят, что глава Челябинской области намерен претворить в жизнь – теперь, вероятно, по весне, еще один оформившийся в нечто цельное план: заставить всех чиновников – от начальников управлений обладминистрации и в большем количестве в мэрии и районных администрациях стать так называемыми зелеными волонтерами. А именно: в часы досуга обихаживать и разбивать клумбы, сажать деревья, ухаживать за животными в зоопарке, чистить хотя бы береговую линию местных водоемов. Говорят, главной по этой теме станет руководитель Челгушного Ботанического Сада, и в целом за реализацию «озеленения» областного центра и крупных городов региона будут отвечать ботаники Таскаевского университета. Хотя отдельные консультанты настоятельно рекомендуют губернатору подключить в это проект и биологов Челябинского педуниверситета.

Если чиновники пока не «считали» эко-посыл АЛТ, то его уже как ЦУ воспринял ректор ЮУрГУ: его клевреты, чуть ли не служба безопасности, работает над программой участия ППС и студентов в дендролого-цветочном преображении университетской территории и территории будущего совместного с классическим университетом кампуса.

Щит и меч

В народной среде так и остается загадкой памятник (замотанный укрывочным материалом) установленный перед центральной аллей, ведущей к реставрируемому храму Александра Невского на Алом Поле.

Верующие и иные категории челябинцев, что игнорируют телек и прочие каналы современной коммуникации уверены: это памятник «царю Александру Невскому». Мол, а кому ж еще – если храм носит имя АН? На днях приключился казус: историк, не выдержавший косности земляков (разглядевших под пленкой, скрывающей фигуру на постаменте, щит и меч, шлем и бородку Александра Невского «как из фильма»), уверил их: это памятник Александру Второму. И тут в диалог неожиданно вмешались «проходившие мимо» «ветераны органов» – несли цветы к памятнику коллеге Ахмерову, что уже открыт неподалеку от «царского» памятника, на территории все того же Алого Поля. Мол, какой такой царь: сквер назван «Алое поле» – из-за крови, пролитой на этом месте большевиками век назад, через триста метров от пока неоткрытого памятника – бюст Ленина в фальш-склепе и целая аллея пионеров героев…

На что историк (весьма уважаемый в академических кругах) философски заметил: а еще ближе к храму заложен камень – как будущий памятник Петру и Февронии…

Тут завязался мировоззренческий спор между православными, чекистами – атеистами- коммунистами – кому вообще нужно ставить памятники, заставивший представителя исторической науки спешно ретироваться.

К слову, теперь памятник царю-освободителю собираются открыть на годовщину Минина и Пожарского (если не разгорится скандал с проверкой расходования миллиарда рублей, не хвативших на реконструкцию храма), но, возможно, срок открытия еще раз перенесут – приурочив к Рождеству. Маленькая хоздеталь: попонку, накрывающую памятник, меняют раз в неделю (она становится очень грязной – от окружающей среды и птички какают) – ночью, чтобы, вероятно, любопытствующие не подглядели, как выглядит монумент и не смазали своими комментариями и фото радость отсроченного открытия.

Рождественские отставки

Говорят, к Рождеству будут перемены и в правительстве области. Главой минсельхоза вновь станет вице-губернатор Сушков (сохранив позицию зама губернатора), а нынешний глава агро-ведомства будет его первым замом. Таким образом, статус министерства станет значимее в условиях сложной продовольственной ситуации в регионе и стране, когда, с одной стороны, последствия засухи и пандемии вызывают перманентный рост цен на сельхозпродукцию, а с другой стороны, в самом секторе куча проблем – от нехватки денег до эпидемиологических сложностей.

Отставят и министра здравоохранения, и его зама (Александра Кузнецова, главного по закупкам) – после уже второго некрасивого скандала в минздраве с приобретением оборудования и лекарств, администрация Текслера не может не обращать внимания на злокачественную ситуацию в здравоохранении. Правда, пока никто не берется предсказать, кто же станет новым «Семёновым» – за это кресло идет битва медкланов, но как шутят мединсайдеры, «в любом случае, победят Вайнштейны».

В ранг замов переведут и нынешнего некоммуникабельного и конфликтного министра строительства и инфраструктуры области Юлия Элбакидзе, при котором ведомство «лысеет» специалистами буквально на глазах, а проекты волокитятся организациями-исполнителями. Говорят, одним из возможных претендентов на это пост может стать старший сын бывшего челябинского вице-мэра по строительству Александра Исупова.

Привилегии и зависть

А в областном парламенте не столько обсуждают экс-коллег Голикова и Павлова, «застолбивших» за собой прежние кабинеты, и шансы нового коллеги Мельникова на получение поста председателя главы комитета по строительству, сколько … новую яхту недавно развернувшегося в области железнодорожного и трубного магната Пумпянского. Парламентарии проявляют редкую осведомленность в нюансах яхтостроения вообще (и итальянского, в частности) и яхт-парка Пумпянского, а также Рашникова и Аристова.

«Имя, сестра…»

Говорят, сотрудники челябинской филармонии – концертного зала им. Прокофьева, переживают, что, в отличие от коллег из Камерного театра, не решились на смелое решение – не вводить пропуск по QR-кодам. Ибо и у них зал даже на концерты заезжих звезд на две трети пуст… И горожане продолжают сдавать билеты…

А еще они кулуарно обсуждают жалобу на самого губернатора, что на днях подала одна из их слушательниц – привитая Пфайзером меломанка, накупившая билетов на разные мероприятия задолго до подписания АЛТ документа, согласно которому эта дама должна привиться еще и отечественной вакциной, чтобы за свои деньги послушать то, что хочет. Или каждый раз предъявлять «свежий» ПЦР – тест.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 18.10.21

В Златоусте к работе приступил новый прокурор. / Правительство РФ затягивает решение с индексацией пенсий работающим пенсионерам. / Пьяный челябинец начал палить в СНТ по людям и животным. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»