На Южном Урале намерены закрыть четыре филиала ТФОМС

Десятки южноуральцев могут остаться без работы из-за ликвидации филиалов ТФОМС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу четыре филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Челябинской области готовят к закрытию. В территориях, где запланированы ликвидационные мероприятия, опасаются, что сотрудники филиалов останутся без работы, и решить проблему трудоустройства им будет непросто.

«Несмотря на все выступления президента РФ о недопустимости сокращения рабочих мест в такое сложное время в стране, руководство ТФОМС Челябинской области приняло решение о ликвидации 4 филиалов в городах с небольшим населением и сложностями трудоустройства (Аша, Златоуст, Кыштым, Троицк). В связи с ликвидацией филиалов в этих городах более 30 человек лишится рабочих мест», – написали в редакцию «Нового Дня» южноуральцы.

В пресс-службе учреждения грядущие изменения подтвердили. «С целью оптимизации своей деятельности ТФОМС Челябинской области принял решение о ликвидации части своих филиалов. С 1 августа в структуре ТФОМС будет работать 3, а не 7 филиалов. Все территориально-административные образования Челябинской области будут пропорционально распределены между Восточным, Западным и Южным филиалами», – сообщили представители фонда.

Сокращение филиалов ТФОМС является объективной тенденцией последних лет в большинстве регионов РФ, отмечают в учреждении. Это связано с информатизацией здравоохранения, автоматизацией большей части отчетности, переходом на электронный документооборот.

«Сокращение числа филиалов позволяет избежать дублирования функций и сэкономить финансовые ресурсы. Следует отметить, что в УрФО есть территории, которые вообще отказались от филиалов как структурных подразделений ТФОМС», – заявили в пресс-службе фонда.

При этом представители учреждения отметили, что вопрос возможного трудоустройства сотрудников сокращаемых филиалов находится в процессе проработки. «Сейчас люди продолжают работать. Процесс только начался», – сообщили в пресс-службе ТФОМС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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