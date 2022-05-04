Скрывающийся за границей экс-депутат Госдумы пытался обжаловать приговор по делу антикоррупционного подразделения МВД

Экс-депутат Госдумы Валерий Панов пытался обжаловать приговор по делу о пособничестве превышению полномочий.

Как уже сообщал «Новый День», 2015 году Панова заочно арестовали и объявили в международный розыск в рамках громкого дела о превышении полномочий сотрудниками антикоррупционного подразделения МВД РФ – ГУЭБиПК.

Бывшего главу ведомства Дениса Сугробова обвинили в организации преступного сообщества, а нескольких сотрудников – в «провокации взятки» и «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Следствие пришло к выводу, что Панов был агентом арестованных сотрудников ГУЭБиПК, а также мог участвовать в провокациях бывших сотрудников полиции.

Приговор экс-депутату вынесли в 2021 году, приговорив его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его представители подали кассационную жалобу. Однако Верховный суд России оставил ее без удовлетворения, признав решение нижестоящей инстанции обоснованным и правомерным.

Отметим, что Панов в 2012 году выехал за границу и с тех пор не возвращался. Поэтому приговор внесен заочно: отбывать наказание он будет, если его задержат и депортируют в Россию.

Челябинск, Павел Зварзин

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