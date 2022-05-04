Чешские легионеры «Трактора» расторгнут контракты с клубом

Чешские хоккеисты покидают челябинский «Трактор».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чешские легионеры челябинского «Трактора» проведут будущий сезон не в России. Об этом сообщил генеральный директор хоккейного клуба Иван Савин.

«На сегодняшний день могу сказать, что нами совместно с чешскими хоккеистами принято решение, что они пропустят следующий сезон в КХЛ. В клубе понимают их позицию. Хочется только поблагодарить их за все, что они сделали для «Трактора» и пожелать удачи», – приводит слова руководителя команды официальный телеграм-канал «черно-белых».

Чехию в челябинском клубе представляли его голкипер Роман Вилл, а также нападающие Томаш Гика и Лукаш Седлак. Вернутся ли хоккеисты из Чехии в состав «Трактора», будет зависеть от текущей ситуации в мире, отметил Иван Савин. Но на данный момент речь идет именно о расторжении контракта по инициативе хоккеиста.

Что касается перспектив других легионеров – Ника Бэйлена (двойное гражданство США-Белоруссия), Тему Пулккинена (Финляндия) и Лоуренса Пилута (Швеция) – окончательного решения по ним пока нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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