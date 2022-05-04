Толпа подростков жестоко избила мужчину в центре Челябинска

Полиция ищет в Челябинске подростков, жестоко избивших мужчину, сделавшего им замечание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшую субботу, 30 апреля, на набережной реки Миасс недалеко от Музея истории Южного Урала. Об этом сообщает телеграм-канал «Криминальный СЭТ».

Как рассказала супруга пострадавшего, они гуляли в центре Челябинска всей семьей, когда горожанин отлучился, чтобы сделать замечание шумно отдыхавшим подросткам. Через какое-то время лежавшего на тротуаре отца нашел младший сын, который и рассказал об этом матери.

По предварительной информации, молодые люди бросились избивать мужчину после того, как тот попросил сделать музыку потише. Поначалу к медикам челябинцы обращаться не стали. Мужчина дошел до дома сам. Но на следующий день ему стало плохо. В больнице выяснилось, что у южноуральца произошло кровоизлияние в мозг.

В настоящее время горожанин находится в реанимации, он в коме.

Полиция ищет очевидцев драки и ее участников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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