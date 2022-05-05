Челябинку с гипертоническим кризом выставили из больницы

В челябинской больнице отказались госпитализировать пациентку с гипертоническим кризом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на минувшей неделе. 63-летнюю челябинку в предынсультном состоянии доставили в ГКБ №2. Но медики отказали в госпитализации. О произошедшем рассказала дочь пенсионерки.

По словам горожанки, 27 апреля у ее матери поднялось давление. Узнав, что давление достигло 230 миллиметров, участковый врач вызвала скорую медицинскую помощь. С помощью медикаментов челябинке снизили давление и доставили в ГКБ №2 на проспекте Ленина, 82. «Но там ей сказали: «Мы такое не лечим, до свидания!» Скорая к тому моменту уже уехала, – цитирует 74.ру дочь пациентки. – Мама попросила: «Сделайте что-нибудь, я не смогу даже до дома дойти», ей ответили: «Вызывайте такси».

Горожанка забрала мать из приемного покоя и отвезла в ГКБ №8, где женщину госпитализировали и начали обследование.

Попытка челябинки разобраться в ситуации самостоятельно закончилась ничем: направленную в региональный минздрав жалобу спустили в само медучреждение, откуда женщине ответили, что информацию ей предоставить не могут, так как это нарушает закон об охране персональных данных.

Когда в министерство обратились журналисты, чиновники заявили, что при поступлении пациентки в ГКБ №2 ее осмотрели и не нашли показаний для госпитализации. В итоге врачи ограничились рекомендациями для комбинированной терапии, а также разъяснениями о необходимости полноценного амбулаторного лечения и наблюдения. А затем в минздраве и вовсе чуть ли не обвинили в произошедшем саму пенсионерку. По словам чиновников, она длительное время до этого не обращалась в медорганизацию за медицинской помощью.

Правда, дочь челябинки заявляет, что та следовала уже данным ей рекомендациям по лечению. Но в последнее время таблетки перестали ей помогать. «Два года назад она лежала в больнице, ей подобрали лечение, она пила лекарства, и у нее все более или менее нормализовалось. А тут терапия перестала помогать, давление поднимается до критических отметок, – говорит женщина. – Мы скорую вызывали, они в первый день ей просто сбили давление и вызвали участкового врача, сказали, он придет, посмотрит. Врач пришла, у мамы опять давление за 200, тогда участковый и вызвала скорую, чтобы ее госпитализировали».

Впрочем, и второй раз женщина пробыла в больнице недолго: через два дня ее выписали, так как терапевтическое отделение закрыли на санитарную обработку из-за случая COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»