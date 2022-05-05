В Челябинской области поставили точку в истории криминального вояжа по белорусским казино

В Магнитогорске вынесли приговор участникам группировки, потрошившей игровые автоматы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал пятерых россиян виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Представшие перед судом аферисты с ноября 2016 по май 2017 года вместе с дюжиной подельников устроили криминальный вояж по казино Белоруссии. Один из «туристов» передавал связанным с ними сотрудникам игорных заведений технические устройства, которые помогали добиться нужного результата при использовании игрового автомата. После чего в дело вступали остальные. Таким способом они смогли получить в белорусских казино более 7,3 миллиона рублей.

В ходе судебного заседания все россияне признали свою вину в полной мере. С учетом частичного возмещения ущерба и смягчающих обстоятельств суд приговорил каждого к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года и штрафом в 100 тысяч рублей.

11 гражданам Белоруссии, участвовавшим в афере, вынесли приговор еще в 2019 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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