В Челябинске появится новое пространство для современного искусства

В Челябинске откроют галерею, объединяющую big data и современное искусство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совместный проект организаторов арт-бункера «Клоповник», фестиваля «МАЧ» и одной из IT-компаний Челябинска получил название медиагалерея LIFT.

Арт-пространство, объединяющее цифровые технологии и современное искусство, планируется разместить на втором этаже здания по улице Коммуны, 87. «Появились художественные средства, которые стали доступны только благодаря современным цифровым технологиям: видеоинсталляции, саунд-арт, видеоарт, непредсказуемое пересечение разных форматов, – цитирует «Первое областное» Алису Жихареву, одного из кураторов проекта. – Есть масса техник, с помощью которых создаются потрясающие средства выразительности. Будут новые направления в искусстве, которые мы хотим презентовать в медиагалерее и которым будем обучать на творческих лабораториях всех желающих. Цифровое искусство двигает нас вперед».

У айтишников – собственный интерес. К участию в проекте их подвигло стремление избавить современные технологии и big data от ошибочного представления о них как о чем-то скучном, бездушном и унылом.

Медиагалерея будет призвана вдохновлять челябинских художников и давать им возможность развиваться в самых актуальных областях искусства, отмечают организаторы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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