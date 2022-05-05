В центре Челябинска на полдня закроют движение

На время генеральной репетиции Парада Победы в центре Челябинска закроют движение транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 6 мая, с 16:00 на площади Революции пройдет генеральная репетиция торжественного построения челябинского военного гарнизона с последующим прохождением техники, посвященного Дню Победы.
Для обеспечения безопасности в центре города с 13:00 и до окончания мероприятия (ориентировочно до 20:00) будет полностью закрыто движение транспорта на следующих участках:
пр. Ленина от ул. Красной до ул. Свободы;
ул. Воровского от ул. Красной до пр. Ленина;
ул. Тимирязева от ул. Цвиллинга до ул. Воровского;
ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса;
ул. Елькина от ул. Тимирязева до ул. Воровского;
ул. Карла Либкнехта от ул. Елькина до парка Пушкина.
Кроме того, с 13:00 движение автобусов будет осуществляться по измененным маршрутам:
автобус №4 – пр. Ленина – Свободы – ЖД Вокзал (оба направления);
автобус №14 – с ЖД Вокзала – ул. Железнодорожная – Доватора – Воровского, далее по маршруту (оба направления);
автобус №90 – с ЖД Вокзала – ул. Железнодорожная – Доватора – Воровского, далее по маршруту (оба направления);
автобус №51 – с ЖД Вокзала – ул. Железнодорожная – Доватора – Воровского, далее по маршруту (оба направления);
автобус №64 – Бр. Кашириных – Свободы – ЖД вокзал (оба направления);
автобус №483 – Дзержинского – Доватора – Худякова – Лесопарковая (оба направления);
автобус №2 (без заезда на ЖД Вокзал) – Ленина – Свободы – Ст. Разина (ост. пункт ЖД Вокзал) – Доватора – Худякова, далее по маршруту (оба направления);
автобус №18 – Кирова – Труда – Свободы, далее по маршруту (оба направления).
Информация об изменениях в маршрутах движения троллейбусов и трамваев появится позднее.
Челябинск, Виктор Елисеев
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