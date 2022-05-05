В центре Челябинска на полдня закроют движение

На время генеральной репетиции Парада Победы в центре Челябинска закроют движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 6 мая, с 16:00 на пло­щади Революции пройд­ет генеральная репет­иция торжественного построения челябинск­ого военного гарнизо­на с последующим про­хождением техники, посвященного Дню Побе­ды.

Для обеспечения безоп­асности в центре гор­ода с 13:00 и до окончания меропри­ятия (ориентировочно до 20:00) будет полностью закр­ыто движение транспо­рта на следующих участках:

пр. Ленина от ул. Красной до ул. Свобо­ды;

ул. Воровского от ул. Красной до пр. Ленина;

ул. Тимирязева от ул. Цвиллинга до ул. Воровского;

ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса;

ул. Елькина от ул. Тимирязева до ул. Воровского;

ул. Карла Либкнехта от ул. Елькина до парка Пушкина.

Кроме того, с 13:00 движение автобусов будет осуществляться по измененным маршрутам:

автобус №4 – пр. Ленина – Свободы – ЖД Вокзал (оба направления);

автобус №14 – с ЖД Вокзала – ул. Железнодорожная – Доватора – Воровского, далее по маршруту (оба направления);

автобус №90 – с ЖД Вокзала – ул. Железнодорожная – Доватора – Воровского, далее по маршруту (оба направления);

автобус №51 – с ЖД Вокзала – ул. Железнодорожная – Доватора – Воровского, далее по маршруту (оба направления);

автобус №64 – Бр. Кашириных – Свободы – ЖД вокзал (оба направления);

автобус №483 – Дзержинского – Доватора – Худякова – Лесопарковая (оба направления);

автобус №2 (без заезда на ЖД Вокзал) – Ленина – Свободы – Ст. Разина (ост. пункт ЖД Вокзал) – Доватора – Худякова, далее по маршруту (оба направления);

автобус №18 – Кирова – Труда – Свободы, далее по маршруту (оба направления).

Информация об изменениях в маршрутах движения троллейбусов и трамваев появится позднее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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