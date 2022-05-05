Пока на юг нельзя: южноуральцам предложили слетать на Ямал и в Сибирь

Росавиация анонсировала новые субсидированные рейсы из Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росавиация включила в обновленный перечень субсидированных авиарейсов на 2022 год два маршрута из Челябинска.

Так, один из перевозчиков получил право с 1 по 31 мая 2022 года на организацию рейсов из Челябинска в Новый Уренгой (Ямало-ненецкий автономный округ). Полеты планируется выполнять два раза в неделю на самолетах SSJ100 вместимостью до 100 человек. Правительство Челябинской области готово субсидировать 50% затрат на их выполнение.

С той же частотой можно будет организовывать авиарейсы из Челябинска в Улан-Удэ и обратно. В программе субсидирования авиаперевозок это направление будет участвовать с 1 мая по 30 сентября 2022 года. Регион будет компенсировать авиаперевозчику до 50% стоимости полета.

Напомним, ранее Росавиация утвердила 20 субсидированных рейсов из Челябинска и Магнитогорска. Из столицы Южного Урала в этот список вошли полеты в Астрахань, Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Сургут, Уфу и Ханты-Мансийск.

Из Магнитогорска – в Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск и Сочи.

Напомним, ранее Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты юга России. Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»