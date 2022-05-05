Жителей Златоуста возмутило выступление заезжих циркачей с изможденным слоном

В Златоусте жители требуют запретить выступление бродячего цирка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Златоуста требуют вмешательства мэрии и прокуратуры в ситуацию, сложившуюся вокруг выступления в городе шоу слонов братьев Гертнер. По словам южноуральцев, владельцы бродячего цирка издеваются над животными и заставляют участвовать в представлениях слона, самочувствие которого явно оставляет желать лучшего. Об этом они сообщили в интернет-сообществе «ЧП ДТП Златоуст».

«Хвост облез, кости видно, ноги трясутся. Люди, пришедшие на представление, заметили, что животные не в порядке. Местные жители считают, что животные замучены и выглядят ужасно!» – комментируют авторы поста фото несчастного животного.

Их негодование разделяют и другие горожане. «Давно надо отменять цирки и контактные зоопарки. Не хожу и ребенка не вожу, больно смотреть на бедных, измученных и голодных животных», – пишут южноуральцы.

Жители требуют реакции от главы города и прокуратуры. Напоминая при этом, что цирк сопровождает череда скандалов, связанных с жестоким обращением с животными и недостаточным уходом за ними. По словам общественников, скандалы сопровождают деятельность цирка в Европе и России уже не первый год, а условия содержания животных неудовлетворительны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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