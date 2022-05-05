Общественный транспорт изменит схему движения в Челябинске

Челябинский электротранспорт изменит маршруты из-за репетиции Парада Победы.

Как уже сообщал «Новый День», завтра, 6 мая, с 16:00 на пло­щади Революции пройд­ет генеральная репет­иция торжественного построения челябинск­ого военного гарнизо­на с последующим про­хождением техники, посвященного Дню Побе­ды.

Для обеспечения безоп­асности в центре гор­ода с 13:00 и до окончания меропри­ятия (ориентировочно до 20:00) будет полностью закр­ыто движение транспо­рта на ряде участков, а также изменится схема движения общественного транспорта.

Так, с 13:00 до 20;00 электротранспорт будет следовать:

троллейбус №5 по маршруту АМЗ – ДС «Юность»;

троллейбус №6 – ПКиО – ул. Сони Кривой – ЧМК;

троллейбус №10 – Солнечный берег – Ж/д вокзал;

троллейбус №16 – АМЗ – ЧМК;

троллейбус №17 – ул. Молдавская – ул. Молодогвардейцев – ДС «Юность» – Алое Поле;

троллейбус №19 – пос. Первоозёрный – Ж/д вокзал;

троллейбус №26 – ул. Молдавская – ул. Чичерина – ул. Энгельса – ПКиО;

трамвай №3 – ЧМК – ул. Карла Маркса– Трамвайное депо №1;

трамвай №5 – ЧЭМК – ул. Труда – ул. Карла Маркса – Трамвайное депо №1;

трамвай №7 – ЧГРЭС – ул. Горького – ул. Карла Маркса – ул. Труда – Трамвайное депо №1;

трамвай №16 – ул. Чичерина – ул. Карла Маркса – Трамвайное депо №1.

Ранее мэрия Челябинска сообщила об изменении автобусных маршрутов маршрутам:

автобус №4 – пр. Ленина – Свободы – ЖД Вокзал (оба направления);

автобус №14 – с ЖД Вокзала – ул. Железнодорожная – Доватора – Воровского, далее по маршруту (оба направления);

автобус №90 – с ЖД Вокзала – ул. Железнодорожная – Доватора – Воровского, далее по маршруту (оба направления);

автобус №51 – с ЖД Вокзала – ул. Железнодорожная – Доватора – Воровского, далее по маршруту (оба направления);

автобус №64 – Бр. Кашириных – Свободы – ЖД вокзал (оба направления);

автобус №483 – Дзержинского – Доватора – Худякова – Лесопарковая (оба направления);

автобус №2 (без заезда на ЖД Вокзал) – Ленина – Свободы – Ст. Разина (ост. пункт ЖД Вокзал) – Доватора – Худякова, далее по маршруту (оба направления);

автобус №18 – Кирова – Труда – Свободы, далее по маршруту (оба направления).

Челябинск, Виктор Елисеев

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