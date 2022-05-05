Россияне спасаются от роста цен, переключаясь на СТМ

Продажи СТМ российских ритейлеров пошли на взлет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продажи товаров, предлагаемых ритейлерами под собственными торговыми марками (СТМ), демонстрируют устойчивый рост на фоне снижающейся покупательной способности жителей России. Об этом со ссылкой на данные NielsenIQ сообщает телеграм-канал «Свободная касса».

К концу I квартала 2022 года спрос покупателей на СТМ торговых сетей вырос на 35,2% для продуктов и на 57,8% для непродовольственных товаров.

«Это значительно больше, чем по итогам прошлого года – 18% и 5,7% соответственно. Причина – мартовский скачок спроса на фоне снижающейся покупательной способности», – отмечают авторы канала.

В результате по итогам первых трех месяцев года на долю СТМ приходилось уже 13% всех продаж в продуктовом сегменте и 9,3% – в непродуктовом.

При этом эксперты отмечают, что во второй половине квартала доля собственных торговых марок сетей снизилась по сравнению с началом года. В это время на фоне заявлений ТНК-гигантов об уходе из России наиболее высоким оказался спрос на брендовые товары, в особенности средства личной гигиены.

Но в обозримом будущем рост СТМ продолжится, а динамика по сегментам станет примерно одинаковой, считают экономисты.

Причина – на поверхности: цены на такие товары ритейлеры пытаются сдерживать в большей мере, нежели на предложения других поставщиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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