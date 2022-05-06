Южноуральца будут судить за убийство пасынка. Малыш несколько дней умирал от ожогового шока

В Челябинске в суд направили уголовное дело об убийстве отчимом трехлетнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Сосновского района, обвиняемого в истязании и убийстве ребенка, а также угрозе убийством жене.

По версии следствия, с января 2020 по май 2021 года южноуралец систематически избивал своих жену и маленького пасынка. При этом он знал, что супруга в это время была беременна.

Закончилось все трагедией. В 20-х числах мая 2021 года пьяный изверг в квартире одного из многоквартирных домов поселка Западный вылил на малыша горячую воду из чайника. После этого он снова избил жену, нанося удары по голове, и пригрозил убить ее, если та вызовет медиков. Через два дня мальчик умер от ожогового шока, вызванного полученными им термическими ожогами лица и тела. Ему было всего три года.

Свою вину отчим так и не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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