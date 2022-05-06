В субботу закроют движение по нескольким улицам в центре Челябинска

С утра субботы по нескольким улицам в центре Челябинска проехать будет невозможно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.

Так, 7 мая с 08:00 до 15:00 движение автотранспорта будет ограничено на следующих участках:

ул. Коммуны от ул. Энгельса до 2-го Институтского переулка;

ул. Энтузиастов от проспекта Ленина до ул. Коммуны;

1-й Институтский переулок от проспекта Ленина до ул. Коммуны;

2-й Институтский переулок от проспекта Ленина до ул. Коммуны.

Непосредственно 9 мая ограничения будут намного масштабнее и вступят в действие уже в 6:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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