Южноуральские предприятия отказываются от набора новых сотрудников

За месяц спрос на персонал в Челябинской области упал на 11%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», количество активных вакансий на Южном Урале в апреле 2022 года сократилось на 11% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3% – по сравнению с апрелем 2021 года. Таковы выводы специалистов Службы исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировавших более 16 тысяч вакансий, открытых в регионе в минувшем месяце.

Согласно данным портала, по России в целом количество вакансий сократилось на 12% и 11% соответственно, а по Уральскому федеральному округу – на 11% и на 6%.

При этом Челябинская область стала одним из лидеров в УрФО по падению числа вакантных мест, уступив лишь Свердловской области (-13% за апрель и -10% год к году).

По сравнению с мартом в апреле в Челябинской области сильнее всего упал спрос на специалистов из профессиональных сфер «Управление персоналом» (-28%), «Маркетинг, реклама, PR» (-26%) и «Автомобильный бизнес» (-25%). В шести профессиональных сферах количество вакансий выросло, в частности, на 7% увеличился спрос на высший менеджмент, на 6% – на сервисных специалистов.

За год наиболее существенно сократился интерес работодателей к найму в сферах «Страхование» (в апреле 2022 года было открыто на 87% меньше таких вакансий, нежели в апреле 2021 года), «Автомобильный бизнес» (-70%), «Консультирование» (-55%). В тринадцати сферах количество вакансий за год выросло. Значительно выросли «Строительство, недвижимость» (+107%), «Инсталляция и сервис» (+90%), «Добыча сырья» (+49%).

Всего в апреле предприятия Челябинской области открыли более 16 тысяч вакансий. Из них 35% относятся к сфере продаж, 20% – к рабочему персоналу, 19% – к строительству.

Челябинск, Виктор Елисеев

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