Уральские металлурги снижают выбросы пыли

ММК снижает выбросы пыли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках экологической программы подразделения компании активно внедряют системы пылеподавления, эффективно помогающие сохранить здоровье работников и улучшить экологическую ситуацию в Магнитогорске.

В цехе подготовки аглошихты ГОП ПАО «ММК» сегодня эффективно функционируют восемь систем пылеподавления и две турбины снегогенератора. Первая локальная система пылеподавления была смонтирована в цехе в 2018 году в отделении №2 на вагоноопрокидывателе №5. Она показала эффективность на уровне более 70%.

Летом 2019 года там же был реализован пилотный проект двухстадийного обеспыливания. Первичное пылеподавление происходит благодаря форсуночным системам, которые обеспечивают локализацию пыли в границах склада, предотвращая тем самым пылеунос при выгрузке материала с галереи высотой около 20 метров. Вторичное пылеподавление осуществляется снегогенераторами.

Подобные системы раньше на комбинате не использовались, и ЦПАШ первым установил две пушки снегогенераторов на заснеживание и обводнение складов. Такие пушки берут данные, включая температуру воздуха, скорость и направление ветра, с локальной метеостанции, установленной на одной из перегрузок, и используют их в программе работы генераторов.

Контроль за работой системы пылеподавления ведётся с поста управления в круглосуточном режиме. При отрицательных температурах турбины генерируют снег, при положительных смачивают поверхность склада влагой, препятствуя распространению пыли от ветра. Такое решение позволяет в любое время года ограничить пылеунос на соседние территории. В настоящее время все основные склады ЦПАШ 1-го и 2-го отделений полностью обеспечены агрегатами пылеподавления.

Еще одна локация, производящая большой выброс пыли – углеподготовительный цех коксохимического производства ПАО «ММК» с открытым складом угля. Первая установка пылеподавления появилась там в 2018 году на стационарном вагоноопрокидывателе углеподготовки второго блока. Система зарекомендовала себя положительно, поэтому руководство приняло решение произвести монтаж оборудования в самых запыленных точках цеха. В 2019 году система пылеподавления появилась в дробильном отделении углеподготовки второго блока.

На сегодняшний день в углеподготовительном цехе функционируют пять установок пылеподавления, которые значительно сократили выбросы угольной пыли – только в одном перегрузочном узле, по замерам экологов, снижение составило 200 тонн в год. Установка достигла заявленной эффективности в 80%, а некоторые точки показали еще более высокий результат.

Кроме того, по одной установке пылеподавления работает в листопрокатных цехах №4 и №10, а также на бункерной эстакаде доменной печи №10. Благодаря внедрению системы пылеподавления выбросы пыли на бункерной эстакаде десятой домны сократились на 84%. На очереди на установку систем пылеподавления доменные печи №1 и №2.

Установка систем пылеподавления является важным элементом экологической программы ПАО «ММК», направленной на снижение воздействия комбината на окружающую среду как на производственной площадке, так и в Магнитогорске в целом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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