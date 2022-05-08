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Воскресенье, 8 мая 2022, 15:51 мск

Новости Челябинск

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В День Победы в центре Челябинска закроют движение транспорта почти на весь день

9 мая автомобилисты могут забыть о поездке в центр Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, в связи с праздничными мероприятиями, приуроченными к празднованию Дня Победы, движение автотранспорта по центру Челябинска будет существенно затруднено. Более дюжины участков магистралей окажутся недоступны для проезда практически на протяжении всего дня.

Так, с 06:00 до 18:00 движение автомобилей будет закрыто на следующих участках:

  • пр. Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Свободы;
  • ул. Коммуны от ул. Свободы до ул. Цвиллинга;
  • ул. Пушкина от пр. Ленина до ул. Коммуны;
  • ул. Советская от пр. Ленина до ул. Коммуны;
  • ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса;
  • ул. Тимирязева от ул. Цвиллинга до ул. Воровского;
  • ул. Воровского от Театральной площади до пр. Ленина;
  • ул. Елькина от ул. Тимирязева до ул. Воровского;
  • ул. Красная от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой;
  • Свердловский пр. от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой;
  • ул. Володарского от ул. Коммуны до пр. Ленина;
  • ул. Энгельса от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой;
  • ул. Энтузиастов от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой;
  • 1-й и 2-й Студенческие переулки от ул. Коммуны до пр. Ленина;
  • ул. Тернопольская от ул. Сони Кривой до пр. Ленина;
  • ул. Лесопарковая от ул. Сони Кривой до пр. Ленина.

Кроме того, в связи с проведением салюта на набережной реки Миасс с 20:00 до 23:00 для автотранспорта будут недоступны участки:

  • Свердловский пр. от пр. Ленина до пр. Победы;
  • ул. Братьев Кашириных от ул. Российской до ул. Краснознаменной;
  • ул. Кирова от пр. Победы до ул. Труда;
  • ул. Красная от пр. Ленина до ул. Братьев Кашириных;
  • ул. Каслинская от ул. Братьев Кашириных до пр. Победы;
  • ул. Кирова от пр. Победы до ул. Труда;
  • ул. Васенко от пр. Ленина до ул. Труда;
  • ул. Елькина от пр. Ленина до ул. Труда;
  • ул. Цвиллинга от пр. Ленина до ул. Труда;
  • ул. Советская от пр. Ленина до ул. Труда;
  • ул. Пушкина от пр. Ленина до ул. Труда;
  • ул. Труда от ул. Российской до ул. Энгельса;
  • ул. Карла Маркса от ул. Свободы до ул. Цвиллинга;
  • ул. Коммуны от ул. Свободы до ул. Цвиллинга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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