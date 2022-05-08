В День Победы в центре Челябинска закроют движение транспорта почти на весь день

9 мая автомобилисты могут забыть о поездке в центр Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, в связи с праздничными мероприятиями, приуроченными к празднованию Дня Победы, движение автотранспорта по центру Челябинска будет существенно затруднено. Более дюжины участков магистралей окажутся недоступны для проезда практически на протяжении всего дня.

Так, с 06:00 до 18:00 движение автомобилей будет закрыто на следующих участках:

пр. Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Свободы;

ул. Коммуны от ул. Свободы до ул. Цвиллинга;

ул. Пушкина от пр. Ленина до ул. Коммуны;

ул. Советская от пр. Ленина до ул. Коммуны;

ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса;

ул. Тимирязева от ул. Цвиллинга до ул. Воровского;

ул. Воровского от Театральной площади до пр. Ленина;

ул. Елькина от ул. Тимирязева до ул. Воровского;

ул. Красная от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой;

Свердловский пр. от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой;

ул. Володарского от ул. Коммуны до пр. Ленина;

ул. Энгельса от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой;

ул. Энтузиастов от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой;

1-й и 2-й Студенческие переулки от ул. Коммуны до пр. Ленина;

ул. Тернопольская от ул. Сони Кривой до пр. Ленина;

ул. Лесопарковая от ул. Сони Кривой до пр. Ленина.

Кроме того, в связи с проведением салюта на набережной реки Миасс с 20:00 до 23:00 для автотранспорта будут недоступны участки:

Свердловский пр. от пр. Ленина до пр. Победы;

ул. Братьев Кашириных от ул. Российской до ул. Краснознаменной;

ул. Кирова от пр. Победы до ул. Труда;

ул. Красная от пр. Ленина до ул. Братьев Кашириных;

ул. Каслинская от ул. Братьев Кашириных до пр. Победы;

ул. Кирова от пр. Победы до ул. Труда;

ул. Васенко от пр. Ленина до ул. Труда;

ул. Елькина от пр. Ленина до ул. Труда;

ул. Цвиллинга от пр. Ленина до ул. Труда;

ул. Советская от пр. Ленина до ул. Труда;

ул. Пушкина от пр. Ленина до ул. Труда;

ул. Труда от ул. Российской до ул. Энгельса;

ул. Карла Маркса от ул. Свободы до ул. Цвиллинга;

ул. Коммуны от ул. Свободы до ул. Цвиллинга.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»