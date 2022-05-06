Челябинский бизнесмен заплатит 80 тысяч рублей за неудачное сальто ребенка на батуте

В Челябинске суд взыскал компенсацию морального вреда за травмы, полученные школьником в батутном центре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, гражданское дело по иску местной жительницы о компенсации морального вреда рассмотрел Ленинский районный суд Челябинска.

Установлено, что 14 апреля 2021 года 12-летний ребенок получил травмы в батутном центре в ТРК «Алмаз». Выполняя сальто на батуте, мальчик приземлился на металлический элемент конструкции. Результатом неудачного приземления стали перелом верхней челюсти, вывих зубов и сквозная рвано-ушибленная рана верхней губы.

Владелец центра в суде с иском челябинки не согласился, заявив, что ребенок сам виноват в произошедшем.

Однако судья счел претензии горожанки обоснованными и обязал бизнесмена выплатить 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда школьнику.

Решение в законную силу не вступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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