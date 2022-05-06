В мэрии Челябинска назначили нового «главного» по ЖКХ

В администрации Челябинска утвердили нового начальника управления ЖКХ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 11 мая начальником управления ЖКХ администрации города назначен Вадим Храмцов.

Напомним, прежний руководитель подразделения Евгений Храмцов, не проработав в должности и полугода, 29 апреля этого года перешел в администрацию Тракторозаводского района, где занял кресло заместителя главы.

Вадим Храмцов в 2003 окончил ЮУрГУ по специальности «юриспруденция», в 2014 получил в том же вузе диплом по специальности «менеджмент».

С 2004 года работал генеральным директором ООО «Прайд», ООО «Транспортные экспедиционные системы», ООО «Служба заказчика».

С мая 2021 по настоящее время занимал должность заместителя начальника управления ЖКХ администрации Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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