В челябинском аэропорту пассажирка атаковала полицейских с дезодорантом наперевес

Нетрезвая челябинка устроила дебош в аэропорту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу, в четверг, 5 мая, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска поступило сообщение о том, что на первом этаже здания «воздушной гавани» женщина устроила дебош.

Прибывших на место полицейских встретила 36-летняя челябинка, пытавшаяся пройти регистрацию на рейс «Челябинск – Санкт-Петербург». Получалось это у явно нетрезвой пассажирки плохо, так что в адрес сотрудников авиакомпании неслась громкая и нецензурная брань. Причем успокоить разбушевавшуюся женщину не удавалось.

Когда попытку ее образумить предприняли сотрудники транспортной полиции, она обрушила весь поток своего красноречия уже на них. А чтобы окончательно поставить все точки над i, выхватила баллончик-дезодорант и брызнула из него в сторону стражей порядка.

После этого нарушительницу все-таки удалось доставить в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту, где на нее составили административный протокол.

Кроме того, в отношении челябинки начата проверка по факту публичного оскорбления сотрудников транспортной полиции, при исполнении ими служебных обязанностей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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