Российские банки отклонили в марте 75% заявок на кредит наличными

Лишь один из четырех россиян, обратившихся в марте за кредитом наличными, получил одобрение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте 2022 года уровень одобрения кредитных заявок российскими банками упал до минимальных значений с 2014 года. Таковы данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, запрашиваемые суммы наличными получили лишь 25% обратившихся. Это на 18% меньше, чем в феврале нынешнего года.

В сегменте POS-кредитования (под покупку товаров) отказ в марте получили 83% заявок (минус 12% по сравнению с февралем).

Получение кредитной карты банки одобрили лишь в каждом пятом случае (20% против 27% месяцем ранее).

Несколько лучше обстоят дела в сегментах кредитов с обеспечением. Так, ссуду на приобретение автомобиля смогли получить 32% (снижение на 12%), а уровень одобрения ипотечных заявок практически не изменился, составив 59% (минус 2%).

В бюро отмечают, что после начала спецоперации на Украине банки существенно увеличили долю отказов, не связанных с их кредитной политикой или качеством кредитной истории заемщика. В марте она увеличилась до 42% (в феврале – 14%). «Как правило, в условиях быстрых изменений кредиторам проще и быстрее не перестраивать свои скоринговые модели, а внедрить ряд простых «правил», – цитирует РБК представителя бюро. – И отказывать целым «пластам» клиентов».

Впрочем, после снижения ЦБ ключевой ставки до 14% банки начали постепенное движение в сторону прежней кредитной политики. Однако эксперты считают, что кредиторы сохранят осторожность еще на протяжении нескольких месяцев, и лишь к осени, при отсутствии новых шоков, кредитование в России сможет показать более интенсивный рост.

Челябинск, Виктор Елисеев

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