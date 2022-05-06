Магнитогорск появился на монетах Банка России

Банк России выпустил десятирублевую монету, посвященную Магнитке.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Банка России, сегодня, 6 мая, регулятор выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести»: «Ижевск», «Иркутск», «Казань» и «Магнитогорск».
Монеты имеют форму круга диаметром 22,0 миллиметра. На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет – прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.
На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части – «Банк России», в нижней части – «2022».
Изображение с сайта Банка России
На оборотной стороне монеты «Магнитогорск» расположено рельефное изображение фрагмента монумента «Тыл – фронту».
Изображение с сайта Банка России
Тираж монеты – 1 миллион штук.
«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», – уточнили в пресс-службе Банка России.
Звание «Город трудовой доблести» Магнитогорску было присвоено в 2020 году. «Вторая столица» Южного Урала стала первым городом в России, где установили стелу в честь этого события.
Челябинск, Виктор Елисеев
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