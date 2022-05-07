Рост доходов руководства Южного Урала вдвое превысил средний показатель по региону

Доходы губернатора Челябинской области и его замов выросли на 22%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его заместители заработали в 2021 году 110,8 миллиона рублей. Это следует из обнародованных чиновниками деклараций о доходах.

В 2020 году первые лица южноуральского правительства задекларировали 82,8 миллиона рублей. При этом если в 2020 году у главы региона было всего 9 заместителей, в 2021 году их число выросло до 11.

Восемь из них вместе с шефом отчитывались о доходах и в 2020, и в 2021 годах. Если сравнить суммы, заработанные ими в течение двух этих лет, в 2020 году губернатор и восемь его замов показали доход в 77,4 миллиона рублей, в 2021-м эта цифра выросла до 95,2 миллиона рублей. Таким образом, доходы чиновников выросли в 2021 году на 22,99%, что более чем в 2 раза превышает рост денежных доходов жителей Челябинской области (10,8%)

Больше всех «заработал» в 2021 году вице-губернатор Анатолий Векшин – 34 миллиона рублей. Это почти всемеро больше дохода чиновника в 2020 году (4,9 миллиона рублей). И на 9 миллионов рублей превышает прошлогодний рекорд. Тогда вице-губернатор Вадим Евдокимов задекларировал 25 миллионов рублей.

На втором месте по уровню доходов, как и год назад, идет глава Южного Урала Алексей Текслер, заработавший 13,5 миллионов рублей (на миллион больше, чем в 2020 году).

Следом за ним идет первый вице-губернатор Виктор Мамин – 8,5 миллионов рублей (в 2020 – 8,4 миллиона рублей).

Еще один первый замглавы региона – Ирина Гехт – задекларировала 7,4 миллиона рублей (против 6,4 миллиона годом ранее).

Ответственный за АПК и экологию вице-губернатор Сергей Сушков заработал 6,8 миллиона рублей (на 1,4 миллиона рублей больше, чем год назад).

Замгубернатора Вадим Евдокимов в 2021 году получил в доход 6,6 миллиона рублей, став единственным высокопоставленным чиновником правительства Челябинской области, заработавшим меньше, чем год назад.

Сергей Шаль и Егор Ковальчук показали в декларации примерно одинаковые доходы – около 6,2 миллиона рублей. Интересно, что и год назад они были рядом по уровню достатка: первый заработал чуть больше 5 миллионов, второй – 4,9 миллиона рублей.

Следом за «старожилами» идет Александр Козлов, ставший вице-губернатором в сентябре 2021 года. Он заработал в 2021 году 6,1 миллиона рублей. Ему незначительно уступает Станислав Мошаров, отчитавшийся о доходе в 6 с небольшим миллионов рублей (в 2020 году – 4,9 миллиона).

Еще один новичок декларационной кампании Александр Богашов заработал 5,5 миллионов рублей.

Замыкает список Алексей Фартыгин с доходом в 4,1 миллиона рублей. Впрочем, и вице-губернатором он стал лишь в январе 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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