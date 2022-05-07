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Суббота, 7 мая 2022, 13:46 мск

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Группа «ДДТ» отменила концерты на Южном Урале

Концерт группы «ДДТ» в Челябинске и Магнитогорске перенесли на неопределенный срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», концерты рок-группы «ДДТ», которые должны были пройти в Челябинской области 13 и 15 мая, отменили.

Он-лайн кассы сегодня, 7 мая, сообщили о приостановке продаж билетов на выступления рокеров из Санкт-Петербурга. О причинах отмены концертов группа распространяться не стала. Они должны были пройти 13 мая в Челябинске и 15 мая – в Магнитогорске. Новую дату выступления организаторы не назвали.

Ранее «ДДТ» отказались выступать в Тюмени. Концерт в Кургане, намеченный на 11 мая, также не состоится.

Челябинск, Виктор Елисеев

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