В Челябинской области разбился автобус с болельщиками. Есть погибшие

Под Миассом микроавтобус с болельщиками вылетел с трассы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в ночь на 8 мая на автодороге «Миасс – Карабаш». О ДТП очевидцы рассказали в социальных сетях.

Микроавтобус, следовавший из Екатеринбурга в Златоуст, не вписался в поворот у деревни Селянкино, слетел в кювет и перевернулся. В машине ехали 15 пассажиров – болельщики, возвращавшиеся из Екатеринбурга с футбольного матча между московским «Спартаком» и «Уралом».

По информации ГИБДД, в результате аварии были ранены четыре пассажира микроавтобуса. Один человек погиб.

В следственном управлении СКР по Челябинской области сообщают, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Челябинск, Виктор Елисеев

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