9 мая в Челябинске общественный транспорт изменит маршруты следования

В Челябинске автобусы, троллейбусы и трамваи изменят схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в связи с подготовкой и проведением Парада Победы, шествия «Бессмертного полка» и салюта завтра, 9 мая, ряд автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов изменят схему следования.

Так, с 5:00 до 18:00 автобусы будут направляться по следующим маршрутам:

№2 – Мехколонна – проспект Ленина – Свободы – Разина – Доватора – Петра Столыпина;

№4 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – ж/д вокзал;

№14 – Ж/д вокзал – Доватора – Новосинеглазово;

№51 – Сосновка – Доватора – ж/д вокзал;

№90с – Ж/д вокзал – Доватора – сад Кристалл;

№15 – ЧМК – Свердловский проспект – ДС «Юность» (разворот через Коммуны – Энгельса – Труда);

№16 – ЧМК – Лесопарковая – Сони Кривой – Энтузиастов – ЧМК;

№136к – Белый хутор – Лесопарковая – Сони Кривой – Энтузиастов – Белый хутор;

№18 – Автобусный парк – Кирова – Труда – Свободы – ТРК «Алмаз»;

№33 – Фатеевка – Энгельса – Сони Кривой – ПКиО имени Гагарина;

№64 – Автобусный парк – Братьев Кашириных – Свободы – ж/д вокзал;

№81 – Чистопольская – Энгельса – Сони Кривой – ПКиО имени Гагарина;

№123 – Автовокзал (Копейск) – Копейское шоссе – Гагарина – Дзержинского – ж/д вокзал;

№483 Старокамышинск – Доватора – Худякова – Лесопарковая – ПКиО имени Гагарина.

С 20:00 до 23:00 изменяются маршруты автобусов:

№8 – Мамина – пр. Победы – Российская – пр. Ленина – Энгельса – Труда – Северо-Крымская – Бр. Кашириных – Ак. Королёва;

№9 – Мамина – пр. Победы – Российская – Новомеханическая – Каслинская – Комсомольский пр. – Петра Столыпина;

№34 – Автобусный парк – Комсомольский пр. – Каслинская – Новомеханическая – Российская – пр. Победы – Мехколонна;

№45 – Автобусный парк – Комсомольский пр. – Каслинская – Новомеханическая – Российская – пр. Победы – Аэропорт;

№15 – ЧМК – Свердловский пр. – пр. Победы – Молодогвардейцев – Бр. Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – пр. Ленина – ПКиО;

№18 – Автобусный парк – Комсомольский пр. – Каслинская – Новомеханическая – Российская – пр. Ленина – Свободы – ТРК «Алмаз»;

№25с – ДК Строителей – Комсомольский пр. – Каслинская – Новомеханическая – Российская – пр. Победы – Сад «Ферросад»;

№71 – П. Столыпина – Бр. Кашириных – Чайковского – Комсомольский пр. – ЧМК.

Троллейбусы несколько раз на протяжении дня изменят схему движения:

№5 – с 5:30 до 10:30 – АМЗ – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Свердловский проспект – АМЗ; с 10:30 до 17:00 – Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных; с 17:00 – АМЗ – площадь Революции – ж/д вокзал;

№7 – с 10:30 до 17:00 – Молдавская – ЧМК; с 17:00 до 19:30 – АМЗ – ЖБИ;

№10 – с 6:00 до 17:00 и после 19:30 Солнечный берег – ж/д вокзал; с 17:00 до 19:30 – Солнечный берег – ПКиО им. Ю.А. Гагарина;

№12 – с 10:30 до 17:00 – Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Молдавская; с 19:30 – Молдавская – ЧМК и АМЗ – ЖБИ;

№14 – с 5:30 до 17:00 ЧМК – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – ЧМК; после 17:00 – по маршруту;

№16 – с 5:00 до 10:30 – АМЗ – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Молдавская; с 10:30 до 17:00 – поворот ЧМЗ – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных; с 17:00 – по маршруту;

№17 – с 5:50 до 17:00 – Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Чичерина – Молдавская; с 17:00 до 19:30 – Молдавская – ж/д вокзал; с 19:30 – Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – ПКиО имени Гагарина;

№19 – с 6:00 до 17:00 – в трех направлениях: Первоозерный – ж/д вокзал, ЖБИ – ж/д вокзал, ТЭЦ-3 – ЧТЗ (по маршруту №21с); с 17:00 до 19:30 – по маршруту;

№26: Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Чичерина – Молдавская.

Трамвайные маршруты изменятся следующим образом:

№3 – с 5:00 до 17:00 – ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Трамвайное Депо №1; с 19:00 до 22:30 – Чичерина – ЦХП;

№5 – с 6:00 до 17:00 – ЧЭМК – Карла Маркса – Труда – ЧЭМК; с 19:00 до 22:30 – ЧЭМК – Трамвайное Депо №1;

№7 – с 6:00 до 17:00 – ЧГРЭС – Горького – Труда – Карла Маркса – Горького – ЧГРЭС; с 19:00 до 22:30 – по маршруту №6 ЧГРЭС – Горького – ЧТЗ;

№16 – с 5:00 до 17:00 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Трамвайное Депо №1; с 19:00 до 22:30 – по маршруту №14 Чичерина – ЦХП;

№17 – с 11:00 до 17:00 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Трамвайное Депо №1;

№20 – с 11:00 до 17:00 – Чичерина – ЧМК; с 19:00 до 22:30 – Чичерина – Коксохим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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