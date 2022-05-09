Челябинцы смогут уехать из центра после салюта

Транспорт Челябинска 9 мая будет работать после праздничного фейерверка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, воспользоваться можно будет автобусами №2, №4, №8, №15, №18, №64, №71, №81, №483, которые продолжают свою работу после 22:00 и проходят рядом с местами, где челябинцы и гости города традиционно смотрят фейерверк.

Трамваи будут сосредоточены на следующих остановках:

«Цирк»

№16 – на Чичерина;

№17 – на Медгородок;

№22 – на Чистопольскую (по К. Маркса).

«Калинина» (на Кирова)

№20 – на Медгородок.

«Теплотехнический институт»

№3 – на ЧМК.

«Областной краеведческий музей»

№20 – на Медгородок.

«Площадь Ярославского»

№3 – на ж/д вокзал;

№18 – на ЧМК.

«Пушкина» (на Труда)

№5 – на ЧЭМК (по Труда);

№22 – на Чистопольскую (по Труда);

№5 – на ж/д вокзал (по Труда, Цвиллинга).

«Карла Маркса»

№22 – на Чистопольскую (по К. Маркса).

«Площадь Революции»

№7 – на ж/д вокзал.

Троллейбусы будут сосредоточены на следующих остановках:

«Алое Поле»

№19 – на Первоозерный;

№10 – на ЧКПЗ (по Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей);

№17 – на Молдавскую (по Молодогвардейцев);

№19 – на ПКиО им. Ю.А. Гагарина.

«Труда» (на Энгельса)

№14 – на ЧМК;

№17 – на Молдавскую (по Молодогвардейцев).

«ДС Юность»

№12 – на АМЗ.

«Калинина» (на Свердловском пр.)

№12 – на АМЗ;

№7 – на ЧМК;

№12 – на Молдавскую (по Комсомольскому пр.).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»