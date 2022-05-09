Челябинцы смогут уехать из центра после салюта

Транспорт Челябинска 9 мая будет работать после праздничного фейерверка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, воспользоваться можно будет автобусами №2, №4, №8, №15, №18, №64, №71, №81, №483, которые продолжают свою работу после 22:00 и проходят рядом с местами, где челябинцы и гости города традиционно смотрят фейерверк.
Трамваи будут сосредоточены на следующих остановках:
«Цирк»
№16 – на Чичерина;
№17 – на Медгородок;
№22 – на Чистопольскую (по К. Маркса).
«Калинина» (на Кирова)
№20 – на Медгородок.
«Теплотехнический институт»
№3 – на ЧМК.
«Областной краеведческий музей»
№20 – на Медгородок.
«Площадь Ярославского»
№3 – на ж/д вокзал;
№18 – на ЧМК.
«Пушкина» (на Труда)
№5 – на ЧЭМК (по Труда);
№22 – на Чистопольскую (по Труда);
№5 – на ж/д вокзал (по Труда, Цвиллинга).
«Карла Маркса»
№22 – на Чистопольскую (по К. Маркса).
«Площадь Революции»
№7 – на ж/д вокзал.
Троллейбусы будут сосредоточены на следующих остановках:
«Алое Поле»
№19 – на Первоозерный;
№10 – на ЧКПЗ (по Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей);
№17 – на Молдавскую (по Молодогвардейцев);
№19 – на ПКиО им. Ю.А. Гагарина.
«Труда» (на Энгельса)
№14 – на ЧМК;
№17 – на Молдавскую (по Молодогвардейцев).
«ДС Юность»
№12 – на АМЗ.
«Калинина» (на Свердловском пр.)
№12 – на АМЗ;
№7 – на ЧМК;
№12 – на Молдавскую (по Комсомольскому пр.).
Челябинск, Виктор Елисеев
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