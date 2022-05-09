Ливни, грозы, ветер: на Южный Урал надвигается шторм

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска, 10 мая на территории Челябинской области прогнозируются сильные дожди, грозы, порывы ветра до 21 метра в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах.

Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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