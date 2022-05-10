В Челябинской области закрыли свободный доступ к озеру Тургояк

Власти Миасса ограничили доступ к озеру Тургояк.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Миасса, причиной ограничений стала повышенная угроза лесных пожаров.

«В большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), – заявили в городской администрации. – Поэтому с 10 мая вновь будут организованы посты на озере Тургояк. Всех, кто захочет попасть в лесной массив в районе водоёма, будут разворачивать».

Южноуральцам напоминают, что любое разведение огня в настоящее время под запретом, вход и въезд в леса в период особого противопожарного режима запрещены. Любые вело- и мотопрогулки вокруг Тургояка или просто по лесам городского округа также запрещены, подчеркивают в мэрии Миасса.

Отдых в районе озера Тургояк возможен только на организованных площадках.

Челябинск, Виктор Елисеев

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