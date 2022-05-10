Челябинцев пригласили высадить сосны в городском бору

Челябинск присоединится к акции «Сад Памяти».

Как передает корреспондент РИА «Новый День, главное управление лесами Челябинска пригласило всех желающих принять участие в международной акции «Сад памяти».

Мероприятие пройдет 11 мая на территории Челябинского городского бора. Всего в рамках акции планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

Общественники призывают южноуральцев присоединиться к высадке деревьев. «11 мая будет произведена посадка саженцев сосны на территории Городского бора на стоянке около поворота на Обкомовские дачи. Начало мероприятия в 9:00. Инвентарем обеспечат», – пишут экоактивисты в социальных сетях.

В акции намерены принять участие жители Челябинска и Копейска. Не исключено, что к ним присоединятся представители других городов Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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