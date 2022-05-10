В Челябинске на ходу вспыхнул автомобиль. Трое пострадали

Троих челябинцев госпитализировали после пожара в автомобиле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, инцидент произошел сегодня, 10 мая, в Тракторозаводском районе областного центра. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На улице Хохрякова на ходу загорелся легковой автомобиль. Находившиеся в нем водитель и два пассажира выбрались из салона до прибытия пожарных, но все трое пострадали. По информации представителей надзорного ведомства, они были госпитализированы с ожогами рук.

Причина возгорания устанавливается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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