Общественники сообщили о переносе акции «Сад памяти» в Челябинске

Высадку деревьев в Челябинском городском бору перенесли.

Как сообщал ранее «Новый День, международная акция «Сад памяти» должна была пройти в Челябинске в среду, 11 мая.

Всего в рамках мероприятия в различных странах планируется высадить 27 миллионов деревьев – в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

В Челябинске собрались высадить сосны на территории городского бора. Однако сегодня, 10 мая, вечером общественники сообщили, что акция переносится.

«На завтра мероприятие по посадке в бору отменяется по погодным условиям. Дополнительно потом сообщу на какое число. Всем, кто проголосовал, что придет точно, отправила в личные сообщения, предупредила. У кого закрытые профили, и к кому не пробиться, извините», – написала в социальных сетях Ольга Колногорова-Алабугина, собиравшая заявки желающих принять участие в мероприятии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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