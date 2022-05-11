В аэропорту Челябинска задержали дюжину авиарейсов

Из-за тумана несколько авиарейсов задержали в аэропорту Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, утром сегодня, 11 мая, несколько самолетов не смогли вовремя вылететь из челябинского аэропорта.

Дольше всех пришлось дожидаться своего рейса пассажирам, планировавшим вылететь в 8:00 по московскому времени в Санкт Петербург. По информации пресс-службы воздушной гавани, из-за тумана и намокшей взлетной полосы борт вынужден был приземлиться в Уфе вместо Челябинска. В настоящее время самолет прибыл в Челябинск, идет регистрация на рейс. Расчетное время вылета – 9:40.

Кроме того, задержаны были еще несколько рейсов в Санкт-Петербург, Москву, Ереван, Минеральные Воды и Анталью – всего 12 бортов. Время отставания 11 из них составило от 4 до 30 минут. В данный момент все они уже вылетели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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