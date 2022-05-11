Мэр Трехгорного заявил о своей отставке

Глава Трехгорного Евгений Сычев заявил, что планирует покинуть свой пост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пост руководителя муниципалитета Евгений Сычев намерен оставить через месяц. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Сегодня объявил о своем решении оставить пост главы города, – рассказал чиновник. – Решение непростое, но обдуманное и взвешенное. Принято оно во взаимодействии с командой «Росатома» и Приборостроительного завода, вместе с которой мы работали все эти годы. На посту главы остаюсь до 9 июня, затем предстоит работа в должности советника генерального директора ФГУП «ПСЗ» по взаимодействию с органами власти. Буду курировать работу межведомственных штабов, реализацию наиболее важных городских проектов и другие ответственные направления».

Евгений Сычев родился в 1964 году в поселке Уральский Нытвенского района Пермской области. В 1987 году закончил Пермское высшее военное командно-инженерное училище РВСН, получив квалификацию «инженер-электромеханик». С августа 1987 года проходил службу в в/ч 41013 (Трехгорный-1) на различных инженерных должностях.

С июля 1994 года переведен в 734 военное представительство (ВП), аккредитованное на ФГУП «ПСЗ», где последовательно прошел должности от помощника ведущего инженера до заместителя начальника ВП. В ноябре 2009 года переведен в аварийно-испытательный отдел ФГУП «ПСЗ» на должность главного инженера, с октября 2010 года назначен начальником этого отдела.

В 2014 году избран мэром Трехгорного. В 2020 году переизбран на новый срок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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