В Челябинске оштрафовали водителя трамвая, выгнавшую десятилетнего безбилетника

Водитель трамвая в Челябинске привлечена к ответственности за высадку несовершеннолетнего пассажира.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска провело проверку после того, как мать школьника пожаловалась на действия сотрудницы ООО «ЧелябГЭТ», высадившую ее сына.

Установлено, что 11 марта нынешнего года около 20:00 в трамвай, следовавший по маршруту №3, на остановке общественного транспорта «ЧМК (ул. Павелецкая)» сел 10-летний мальчик. Сказав, что у него нет денег, он попросил проехать одну остановку. Но вагоновожатая оказалась непреклонной и выгнала школьника из вагона.

В надзорном ведомстве напомнили, что высаживать несовершеннолетних, не достигших 16 лет, если они едут в общественном транспорте без сопровождения взрослых, нельзя, даже если у них не оказалось средств для оплаты проезда.

В результате в отношении водителя трамвая возбудили дело об административном правонарушении по факту принудительной высадки из трамвая несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет.

Государственным инспектором Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора вагоновожатая оштрафована на 5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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