В министерство здравоохранения Челябинской области пришли ревизоры

В министерство здравоохранения Челябинской области пришли контролеры.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональной Контрольно-счетной палате, началась проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»
Будут проанализированы расходы на приобретение лекарственных препаратов и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием; проверено, соблюдаются ли требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ; оценено выполнение мероприятий регионального проекта.
Проверка проводится не только в министерство здравоохранения Челябинской области, но в его подведомственных учреждениях.
Напомним, 4 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от должности министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова.
Челябинск, Павел Зварзин
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