В южноуральском поселке ребенок умер, выпив неизвестную жидкость. Еще один в больнице

В Челябинской области выясняют обстоятельства отравления двух детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шестилетняя девочка скончалась в минувшие выходные в больнице, куда ее с подругой доставили несколько недель назад.

Трагедия произошла в поселке Дзержинка Верхнеуральского района. По предварительной информации, девочки 6 и 7 лет выпили во время прогулки неизвестную жидкость. Не исключено, что это мог быть антифриз, который дети выпили по ошибке.

Обоих девочек госпитализировали. Одну из них спасти не удалось: в прошедшие выходные она скончалась. Состояние второго ребенка неизвестно.

По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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