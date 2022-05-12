На Южном Урале фальшивомонетчики переключаются на более мелкие купюры

В Челябинской области выросло число поддельных купюр в 500 и 1 тысячу рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения «Челябинск» Уральского главного управления Банка России, в первом квартале 2022 года в банковской системе Челябинской области было обнаружено 56 фальшивых купюр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество подделок сократилось в 1,8 раза.

В регионе по-прежнему чаще всего подделывают денежные знаки номиналом 5 тысяч рублей. В первом квартале из денежного оборота было изъято 38 подделок этого номинала, в сравнении с первым кварталом прошлого года количество фальшивых пятитысячных уменьшилось почти в 2,5 раза.

А вот количество остальных банкнот с признаками подделки, хоть и незначительно, но выросло. Так, специалисты банковской сферы обнаружили 10 фальшивых купюр номиналом 1 тысяча рублей (в прошлом году – 8 штук). Кроме того, из оборота выведено пять фальшивых банкнот номиналом 2 тысячи рублей и три – 500 рублей, год назад было выявлено по одной подделке этих номиналов. Также была обнаружена одна фальшивая стодолларовая купюра, год назад подделки валюты иностранных государств выявлены не были.

«Несмотря на снижение количества поддельных банкнот, советуем не терять бдительности и всегда проверять признаки подлинности денег до того, как они попадут к вам в кошелек. Помочь в этом может бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», в нем собрана информация о защитных признаках всех российских банкнот», – комментирует управляющий отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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