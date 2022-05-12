Новый год не удался: жительницу Карталов и подростка будут судить за срубленную елку

В Карталах женщина и подросток предстанут перед судом за незаконную рубку голубой ели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинской городской прокуратурой утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 34-летней местной жительницы и 16-летнего подростка, обвиняемых в незаконной рубке лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, женщина также обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

По версии следствия в конце ноября 2021 года она решила приобрести для дочери ель к новогодним праздникам. Но покупать зеленую красавицу в ее планы не входило. Вместо этого она предложила другу дочери срубить дерево, пообещав за это купить ему спиртное.

Ночью злоумышленники пришли к зданию администрации Еленинского сельского поселения, где парень ножовкой спилил голубую ель, которую и перетащил в дом женщины.

Причиненный ущерб составил 5 тысяч рублей.

Уголовные дела направлены в Карталинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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