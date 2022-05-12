В Челябинске загорелось здание закрытой больницы

Ночью в Челябинске тушили здание заброшенной больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло в ночь на четверг, 12 мая, в Металлургическом районе областного центра. О произошедшем горожане рассказали в социальных сетях.

Пожар произошел в здании бывшей детской больницы №9. Еще в 2017 году учреждение попало под оптимизацию, слившись с детской больницей №8. Здание на улице Трудовой уже несколько лет пустует, заброшена и приписанная к нему территория. При этом, по словам жителей Металлургического района, попасть в пустующие помещения может любой желающий, чем и пользуются подростки и другие горожане.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области информацию о пожаре подтвердили. По данным ведомства, на одном из этажей загорелся мусор. На тушение выезжал экипаж пожарной службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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