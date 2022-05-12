«Фортум» уйдет из России

В финской компании заявили о подготовке к выходу из российского бизнеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», энергетическая компания, принадлежащая правительству Финляндии, начала подготовку к контролируемому выходу с российского рынка. Об этом в годовом отчете заявило руководство «Фортума».

«В качестве предпочтительного пути это решение включает в себя потенциальную продажу российских активов Fortum», – уточнили в компании. Холдинг намерен прекратить использование своего бренда в России и продать свое дочернее предприятие – ПАО «Фортум», а также выйти из капитала компании Uniper – «Юнипро».

Ранее корпорация отказалась от инвестиций в свои активы в России после начала СВО России на территории Украины.

Финской Fortum принадлежит 98,23% акций ПАО «Фортум» и примерно 30% в ТГК-1 (основной акционер – «Газпром энергохолдинг»). Кроме того, финнам владеет 73,4% корпорации Uniper – «Юнипро». Специализирующейся на развитии возобновляемых источников энергии.

ПАО «Фортум» принадлежит семь теплоэлектростанций: четыре – в Челябинской, три – в Тюменской области. Также среди активов компании – ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции в Оренбуржье и Башкирии.

В Челябинске и Тюмени партнером корпорации является Урало-Сибирская топливно-энергетическая компания, имеющая статус гарантированного поставщика в Челябинской и Тюменской областях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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