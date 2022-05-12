В Челябинской области главбух муниципального учреждения увела из бюджета четверть миллиона

В Челябинской области главный бухгалтер муниципального учреждения подозревается в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения из Троицка, подозреваемой в мошенничестве в крупном размере.

По данным следствия, в 2021 – начале 2022 года женщина регулярно завышала размер собственной заработной платы. Кроме того, главбух оплатила из средств учреждения личную задолженность по исполнительному листу. Таким образом она присвоила более 250 тысяч бюджетных рублей.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»