Шаурма заняла место бургеров

С уходом западных лидеров фастфуда продажи шаурмы взлетели до небес.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока эксперты спорили, смогут ли русские блины и пирожки заменить бургеры с картошкой фри, на рынке фастфуда объявился новый лидер. По данным рассылки «Фудтрэк», продажи шаурмы выросли более, чем в 23 раза. Об этом пишет телеграм-канал «Главмедиа».

«Особенно любят шаурму студенты, таксисты, курьеры, туристы в аэропортах и... офисные клерки», – пишут авторы канала.

История шаурмы в России насчитывает уже 33 года. Вообще же блюдо появилось в 1970-х годах в Германии, где ее начали готовить турецкие мигранты. Кстати, по мнению многих медиков, в отличие от бургеров, шаурму можно считать даже полезным блюдом, так как в ней нет «лишних» ингредиентов.

«Шаурма может быть приготовлена практически из любого мяса: курица, свинина, говядина, баранина, а в исламских странах – из верблюда и индюшки. В разных городах блюдо называется шаурма, хаурма, шавЕрма, шавАрма, денер-кебаб, кебабас, пита-дюрюм, карси-хоровац, гирос, турк-кабоб», – пишут авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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