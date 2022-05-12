Известный челябинский риелтор уехал в сопровождении силовиков после визита полиции

Известного челябинского бизнесмена увезли сотрудники полиции и Росгвардии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром четверга, 12 мая, полиция совместно с ОМОН Росгвардии наведалась в коттедж совладельца ГК «Компаньон» Арсена Унаняна в элитном поселке «Вавиловец» Сосновского района. Первыми о «гостях» рассказали его соседи.

По словам горожан, после визита силовиков бизнесмен уехал в сопровождении сотрудников ОМОН. Впоследствии стало известно об обысках в офисе одной из компаний группы на улице Труда. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции пояснили, что оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о деятельности ООО «Меркада». Оно было застройщиком бизнес-центра «Романов» на Комсомольском проспекте, строившегося на средства дольщиков. Строительство началось в 2017 году, но так и не было закончено. В конце прошлого года компанию признали банкротом. После этого дольщики обвинили бизнесмена и принадлежащую ему компанию в мошенничестве.

В полиции возбудили уголовное дело. В каком качестве предприниматель проходит по делу неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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