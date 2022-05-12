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Четверг, 12 мая 2022, 16:17 мск

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Российские производители зоотоваров наращивают долю на внутреннем рынке

Рост продаж отечественных производителей товаров для животных вдвое превышает заграничных конкурентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году основная доля продаж приходится на корм. И кошачьи корма занимают в общих продажах 71%. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса».

При этом доля онлайн-продаж зоотоваров за последний год почти удвоилась (с 5% до 9% в денежном выражении), а по темпам роста достигла почти 100%.

Средний чек в онлайн-магазинах вырос до 2 тысяч 257 рублей, тогда как в обычных достигает лишь 1 тысячи 323 рублей.

Интересно, что за последний год доля четырех крупнейших игроков на рынке товаров для домашних животных снизилась, в то время как небольших – выросла. «Локальные производители показали динамичный рост – 24,3% к прошлому году. При этом продажи импортной продукции увеличились только на 12,8%", – отмечают авторы канала.

В связи с изменившейся с начала марта этого года ситуацией на рынках, часть покупателей переключится на более дешевые товары или на СТМ, которые пока остаются в среднем в два раза дешевле, чем товары под известными брендами, предполагают эксперты.

Другие любители домашних питомцах попытаются экономить за счет промо-акций. Сейчас в их рамках продается до 60% промотоваров. Чаще всего по акции в России покупают корма для кошек, в которых доля промо находится на уровне 65%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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